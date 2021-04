E’ sull’account ufficale Instagram della Fiorentina, negli oltre 1200 commenti raccolti dopo il ko col Sassuolo, che emerge l’imbarazzo della tifoseria. Perfino la rabbia, per la situazione surreale nella quale la squadra si è avvitata. Con gli stadi chiusi per la pandemia, è il web a trasformarsi in termometro. L’hashtag che racchiude il sentimento comune è uno: #Vergogna. C’è chi sottolinea come le partite della Fiorentina durino soltanto un tempo – effettivamente, nei primi 45 minuti la media punti è di 1,19, mentre nella ripresa si scivola a 0,87, meglio solo del Parma –, chi invece, punta il dito contro i giocatori e pure le scelte di club, dirigenti e proprietà. A riportarlo è La Nazione.