Con il possibile arrivo di Domenico Berardi alla Fiorentina diminuirebbe ulteriormente il minutaggio a disposizione di Riccardo Sottil. L'esterno classe '99 potrebbe pertanto decidere di trasferirsi nuovamente in prestito per giocare con continuità: come riportato da cadenaser.com per il giocatore potrebbero aprirsi le porte della Liga: il Cadice sarebbe interessato alle sue prestazioni.