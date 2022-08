Nell’amichevole di ieri tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Galatasaray è subito saltata all’occhio l’assenza di Nikola Milenkovic. Il difensore centrale gigliato, da tempo al centro di numerose voci di mercato, ieri ha lasciato spazio a M.Quarta, rimanendo a sedere per tutti dalla partita. Questa esclusione, che ricorda tante altre avvenute in passato, fa pensare ad un’imminente cessione del serbo, ma la società gigliata smentisce subito ogni possibile voce su di lui.



Secondo quanto analizzato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport i motivi della scelta sarebbero da ricondurre allo stesso Vincenzo italiano. Secondo il quotidiano la scelta di escludere Milenkovic dalla sfida contro il Gala sarebbe da ricondurre ad una scelta tecnica, e quindi non causata dal mercato. Il tecnico viola avrebbe voluto vedere con attenzione l’impatto della coppia Igor-M.Quarta : in caso di una cessione del serbo i due diventerebbero la coppia titolare e per questo Italiano ha voluto vederli nuovamente all’opera insieme.