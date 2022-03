Erick Pulgar sta facendo fatica in Turchia. La sua avventura al Galatasaray non decolla, il centrocampista sta trovando poco spazio e secondo quanto racconta il portale turco Takvim.com il giocatore sarebbe scontento della situazione. A storcere il naso è anche la Fiorentina, che l'aveva girato al Gala in prestito convinta che potesse trovare più spazio.