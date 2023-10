Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio parlando così a proposito della partita fra Napoli e Fiorentina: "Ieri è stata una partita dove la Fiorentina ha fatto il bello e cattivo tempo del match. Il Napoli l'ho visto sottotono ma questo non sminuisce la grande prestazione fatta dai viola. La Fiorentina era padrona del campo in qualunque momento. Ikone ha fatto una partita sontuosa, ha dato una mano a Kayode e insieme hanno annullato Kvaratskhelia. Parisi può aspirare alla nazionale. Inizialmente avevo dei dubbi sull'ex Empoli e pensavo Italiano lo mettesse davanti a Biraghi. Gol subito? Non c'è stata comunicazione tra Terracciano e Parisi, il portiere viola doveva avvisare il terzino del pericolo."