Fiorentina, gara col Maccabi Haifa ad alto rischio. Vietati alcool e bombolette: tutti i provvedimenti

La partita con il Maccabi Haifa è considerata ad alto rischio da parte della Prefettura della città di Firenze. Ecco perché è stato da poco diramato un comunicato dove sono stati resi noti tutti i provvedimenti che verranno presi in città per scongiurare ogni rischio vista la difficile situazione geopolitica che sta vivendo Israele. Sarà vietata la vendita di alcolici e l'uso di bombolette spray. Questo il comunicato della prefettura:



BLINDATA - "All’esito dell’analisi svolta il Consesso, all’unanimità, ha ritenuto necessaria l’adozione dei seguenti provvedimenti: Divieto ai sensi dell’art. 2 del TULLPS: di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita; di consumo di bevande alcooliche di qualunque gradazione al di fuori degli esercizi pubblici, strutture e attività ricettive abilitate alla somministrazione; di detenzione dei cc.dd. spray contenenti principi urticanti all’interno dello stadio e all’esterno, in prossimità dell’impianto sportivo.