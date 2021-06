"La frattura tra Gattuso e la Fiorentina è diventata insanabile. Il tecnico, svela Monica Colombo sul Corriere della Sera - avrebbe sussurrato che "se non mi comprano i giocatori me ne vado prima di Ferragosto". E infatti l'ira di Rino è sfociata al termine del tira e molla tra la Fiorentina e Jorge Mendes, strategia che i viola hanno messo in campo prendendo tempo e cercando di abbassare le offerte per Sergio Oliveira e Gonçalo Guedes".