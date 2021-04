La Nazione, questa mattina stila una lista di papabili candidati per la panchina viola dell'anno prossimo. L’esigenza della Fiorentina - si legge - è sotto gli occhi di tutti. Ed è questa: centrare il nome giusto per la panchina e costruire insieme un futuro a lungo termine. Ecco allora il nome di Gattuso, il preferito da Commisso, ma è impossibile escludere i nomi di De Zerbi, Juric e Inzaghi. Ci potrebbero essere anche scelte meno scoppiettanti, come Italiano dello Spezia, Dionisi dell'Empoli, oppure le piste estere di Blanc o Conceicao.