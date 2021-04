La Fiorentina programma le mosse per rialzarsi dopo una stagione vissuta al di sotto di quelle che erano le aspettative iniziali.Per il futuro è già partito il casting allenatore che almeno tre profili in corsa per la panchina.Il patron Commisso sta valutando concretamente di affidare al suo conterraneo il rilancio del progetto Fiorentina. Un nome già sul mercato visto che il suo destino sarà lontano da Napoli.. Ora Rino è concentrato al finale di campionato, c'è una qualificazione alla prossima Champions League da centrare. Poi ci sarà tempo e modo di iniziare a parlare di programmi con il club viola, una meta gradita al tecnico ex Milan.Ma non c'è solo Gattuso nelle idee della Fiorentina.E' possibile anche il riavvicinamento con Juric, legato al Verona con un contratto in scadenza nel 2023, dopo il tentativo andato a vuoto della scorsa estate.