Il suo obiettivo per le prossime due settimane è chiaro: portare il Napoli in Champions League. Rino Gattuso, però, guarda anche oltre, al futuro, alla prossima stagione. Quando, con ogni probabilità, non sarà più l'allenatore degli azzurri. Tra le varie offerte che gli sono arrivate fin qui, ce n'è una che lo sta convincendo più delle altre, quella della Fiorentina di Rocco Commisso, pazzo di lui. Così anche negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti positivi, delle garanzie per Rino sul piano di crescita della viola. Un progetto che, passo dopo passo, sta cominciando a prendere forma. Con altri nomi, come quello di Ivan Juric, che restano sullo sfondo.