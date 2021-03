Come sottolinea La Nazione gli intrecci del mercato allenatori chiamano in causa anche il futuro della panchina della Fiorentina. L’ultimo in ordine di tempo riguarda quanto potrà accadere a Napoli. L’addio a Gattuso (avvicinato alla Fiorentina) può coincidere con l’arrivo in azzurro di uno fra Sarri e De Zerbi (entrambi nell’orbita degli interessi viola).