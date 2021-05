Rino Gattuso, dopo un anno e mezzo sulla panchina del Napoli, è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico calabrese presto si trasferirà a Firenze e farà il punto sul mercato con la società.



Tra gli obiettivi Gattuso guarda attentamente in casa Napoli. Ci sono alcuni uomini che vorrebbe portare con sé in Toscana. Tra questi Hysaj che è nei suoi pensieri però la Fiorentina non ha ancora presentato un'offerta all'entourage del giocatore, il cui contratto con il Napoli scadrà il 30 giugno. Lo riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno.