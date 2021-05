La Fiorentina e Rino Gattuso parleranno di mercato sulla base dell'intesa raggiunta (biennale a circa due milioni a stagione): la linea è condivisa con Commisso, ma per adesso le due parti hanno evitato di affrontare questo argomento. La Gazzetta dello Sport annuncia che Vlahovic è un punto fermo: non si tocca. L'ingaggio toccherà i 3 milioni. Potrebbero restare anche Ribery, che ha un accordo con la società per un altro anno con ingaggio ridotto, e Callejon, che ha un buon rapporto con Gattuso. Accanto al punto fermo Amrabat vuole un regista: probabile che venga fatto un tentativo per Demme, già inseguito in passato. Occhio per la difesa a Hysaj, in scadenza col Napoli.