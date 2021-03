Il Corriere Fiorentino, questa mattina, si occupa anche di Franck Ribery. Il francesce contro il Parma resterà in tribuna a causa del giallo rimediato durante il match con la Roma. Da notificare il suo nervosismo al momento della sostituzione, simile a quello durante la gestione Montella, quando proprio la sostituzione nel match contro la Lazio, oltre ad alcuni episodi arbitrali, creò così tanto nervosismo nel francese che a fine gara spintonò un guardalinee con conseguenti tre giornate di squalifica. la sua seconda stagione in viola, scrive il quotidiano, si sta rivelando una corsa a ostacoli tra nervosismi, infortuni e scoramento. E il rinnovo? In effetti dopo il primo gol stagionale, segnato a Torino nel pari con i granata, Ribery non aveva escluso l’ipotesi di un prolungamento di contratto, ma adesso - continua il Corriere - almeno nei rapporti con Prandelli il rischio è quello che cali il gelo.