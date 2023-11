Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Fiorentina-Genk, quinta giornata della fase a gironi di Conference League:



FIORENTINA-GENK giovedì 30 novembre, ore 21



Arbitro: Joey Kooij (NED)

Assistenti: Joost van Zuilen (NED) - Roy De Nas (NED)

Quarto ufficiale: Alex Bos (NED)

VAR: Jeroen Manschot (NED)

AVAR: Erwin Blank (NED)



39' - Non contento, Fadera travolge da dietro Kouamé sull'out di sinistra. Incredibilmente, il numero 7 viene graziato una terza volta. Poco dopo Vrancken lo toglie e inserisce Bonsu Baah.



35' - Nel giro di pochi secondi, Fadera già ammonito rifila un pestone e una gamba tesa a Parisi. Non viene estratto il secondo giallo in nessuno dei due casi, viene invece ammonito il tecnico ospite Vrancken per proteste.



27' - Giallo netto a Quarta che entra in ritardo in scivolata.



21' - Galarza tocca con un braccio rischioso in area su un cross dalla sinistra, l'arbitro e il var lo giudicano attaccato al corpo.



20' - Giallo a Fadera per un intervento con troppa foga.