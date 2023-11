Fiorentina-Genk (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la quinta e penultima giornata del gruppo F nella fase a gironi di Conference League. I viola sono primi in classifica con 8 punti, 2 in più della squadra belga a quota 6 come il Ferencvaros, che stasera fa visita al fanalino di coda Cukaricki, ultimo a zero punti. Arbitra l'olandese Kooij, assistito dai connazionali Van Zuilen e De Nas con Bos quarto uomo, Manschot e Blank al Var.



LE ULTIME - Italiano recupera Kayode, ma perde Bonaventura e Mandragora. Davanti solito ballottaggio tra Beltran e Nzola. Dall'altra parte in attacco c'è l'ex juventino Zeqiri.



PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Nico Gonzalez; Nzola. All. Italiano.



GENK (4-2-3-1): Vandevoordt; Munoz, Cuesta, McKenzie, Arteaga; Heynen, Galarza; Bonsu Baah, El Khannouss, Paintsil; Zeqiri. All. Vrancken.