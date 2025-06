Fiorentina-Genoa, accordo per Gudmundsson: resta a Firenze

rimane per ora a Firenze. Ile lacome riportato da Sky Sport hanno trovato l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo del fantasista islandese che, seppur con un piccolo sconto, sarà a tutti gli effettiera di un prestito oneroso da 8 milioni con diritto di riscatto pre-fissato a 17 milioni. A questa cifra si aggiungevano bonus per poco meno di 5 milioni di euro. Oggi è arrivata l'intesa verbale per un riscatto a cifre inferiori intornoLa scorsa estate negli accordi sul trasferimento era stata inserita una clausola non scritta, un gentlement agreement, chedi Gudmundsson nel purtroppo celebre processo in patria in cui l'islandese è accusato di violenza sessuale. In primo grado il giocatore è stato assolto, ma