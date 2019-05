Uno scontro tra disperati. La sfida di domenica prossima al Franchi tra Fiorentina e Genoa metterà di fronte non solo due nobili decadute del nostro calcio che rischiano una clamorosa retrocessione in B ma anche le formazioni che peggio hanno fatto negli ultimi mesi.



Se i rossoblù di Prandelli, costretti a vincere per avere la certezza di non salutare il massimo campionato, non trovano i tre punti dallo scorso 17 marzo, quando stesero la Juve a Marassi per 2-0, i viola di Montella, ai quali manca un punto per salvarsi, hanno un cammino ancora più negativo. Per trovare l'ultimo successo dei gigliati bisogna infatti scorrere a ritroso le pagine del calendario di un altro mese, arrivando addirittura al 17 febbraio quando sulla panchina toscana sedeva ancora Stefano Pioli. Nelle ultime 7 partite inoltre la Fiorentina ne ha perse ben 6, pareggiandone una e siglando la miseria di due gol. Poco meglio ha fatto il Genoa che dopo aver sconfitto i campioni d'Italia ha racimolato appena quattro pareggi, tutti per 1-1 e tutti in rimonta, in nove incontri.



Numeri tremendi che giustificano la pessima situazione di classifica di entrambe le quali tuttavia spartendosi la posta in palio potrebbero salvarsi in contemporanea. Empoli permettendo.