Si chiude al Franchi la decima giornata di Serie A. La Fiorentina ospita il Genoa, arbitra Daniele Doveri. Peretti e Vecchi gli assistenti, Rapuano il quarto uomo. Banti al Var, Cecconi l'AVar. Di seguito calciomercato.com analizza tutti gli episodi da moviola:



15' Ammonito Pulgar per un fallo su Pellegrini.



72' Gol annullato alla Fiorentina. Bonaventura va in gol da due passi dopo un tocco di Vlahovic, ma l'arbitro annulla. Sulla trequarti, infatti, contatto tra Bonaventura e Ghiglione, la cui maglia si allunga. Il giocatore del Genoa cade, l'ex Milan continua la corsa fino al gol. Doveri, richiamato dal Var all'on field review, toglie il gol.



73' Ammonito Pellegrini.



79' Gol annullato anche per il Genoa. Destro devia un tiro di Pjaca dal limite, ma Doveri annulla per corretto fuorigioco.