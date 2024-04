Fiorentina-Genoa: le formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

calcio d'inizio alle ore 18:30 di lunedì 15 aprile 2024 allo stadio Franchi di Firenze è la penultima gara del turno 32 di Serie A. La Fiorentina torna a giocare in campionato dopo l’impegno europeo con il Viktoria Plzen e la dolorosa sconfitta contro la Juventus del turno precedente. Di fronte ci sarà il Genoa, che viene da tre risultati utili consecutivi e che vuole confermare il buon momento di forma.Tutti a disposizione in casa viola con Italiano che dovrà gestire le energie in vista dell’importante impegno di Conference League. Si potrebbe rivedere Parisi dal primo minuto a sinistra, assente Nzola per un affaticamento. Gilardino recupera Retegui ma Matturro e Malinovskyi restano in dubbio. Ancora fuori Vitinha.

Fiorentina-Genoa, calcio d'inizio alle ore 18:30 di lunedì 15 aprile 2024 al Franchi sarà trasmessa in diretta tv da Dazn. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca sarà di Luca Farina con commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Duncan; Ikonè, Beltran, Sottil; Belotti. All. ItalianoMartinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Badelj, Frendrup, Messias, Martin; Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino