Fiorentina-Genoa: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

calcio d'inizio alle ore 18:30 di lunedì 15 aprile 2024 allo stadio Franchi di Firenze è la penultima gara del turno 32 di Serie A. La Fiorentina torna a giocare in campionato dopo l’impegno europeo con il Viktoria Plzen e la dolorosa sconfitta contro la Juventus del turno precedente. Di fronte ci sarà il Genoa, che viene da tre risultati utili consecutivi e che vuole confermare il buon momento di forma.Tutti a disposizione in casa viola con Italiano che dovrà gestire le energie in vista dell’importante impegno di Conference League. Si potrebbe rivedere Parisi dal primo minuto a sinistra, chance anche per Nzola. Gilardino recupera Retegui ma Matturro e Malinovskyi restano in dubbio. Ancora fuori Vitinha.

Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Nzola.Martinez; de Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Haps; Gudmundsson, Retegui