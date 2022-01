. La squadra di Italiano è a -3 dalla zona europea e vuole tornare alla vittoria dopo il brutto ko per 0-4 contro il Torino nell'ultima giornata e i due pareggi precedenti con Verona e Sassuolo. Dall'altra parte c'è un Genoa che ha appena esonerato Andriy Shevchenko e che oggi in panchina avrà Konko, promosso ad interim in attesa del nuovo allenatore (il favorito è Labbadia). I rossoblù sono penultimi con 12 punti, -6 dalla zona salvezza e una vittoria in campionato che manca dalla terza giornata col Cagliari.- Nella formazione titolare della Fiorentina non c'è Castrovilli, Italiano schiera Torreira in regia con Bonaventura e Maleh ai lati. Ikoné parte dalla panchina,. Nel Genoa debutto per Calafiori preferito a Cambiaso, Portanova sulla trequarti ed esordio in Serie A per Yeboah. In panchina Pandev e Caicedo.: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.: Italiano.: Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Calafiori; Rovella, Badelj, Sturaro; Portanova; Destro, Yeboah.: Konko.