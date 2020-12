. Riflettori accesi sul Franchi di Firenze, dove laospita il. Sfida tra squadre in crisi: la viola, nonostante l'arrivo di Cesare Prandelli, è reduce da due ko consecutivi contro Benevento e Milan. Non se la passa meglio il Genoa, in piena zona retrocessione e penultimo dopo quatto ko consecutivi. Maran insegue tre punti fondamentali per salvare la panchina: vincendo, il Grifone aggancerebbe proprio la Fiorentina.La Fiorentina cerca il sorriso al Franchi: in questa stagione, tutti i punti sono stati conquistati tra le mura amiche, con due vittorie e altrettanti pareggi. Per il Genoa, invece, solo due punti lontano da Marassi. Sono 50 i precedenti tra Serie A e Serie B tra le due formazioni in Toscana: 30 vittorie viola, 17 pareggi e 3 vittorie del Grifone. Dal 2011, questa sfida è quella che presenta più pareggi (10). Viola imbattuti da 22 gare in casa contro i rossoblù.