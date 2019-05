Tra i molti doppi ex di Fiorentina e Genoa che in questi giorni stanno commentando la gara tra viola e rossoblù che potrebbe spedire una delle due formazioni nell'inferno della Serie B c'è anche Sebastien Frey.



L'ex portiere francese ha detto la sua sulla sfida di domenica al portale ufficiale della Lega Serie A: “Questa partita conta molto per me perché ho giocato con entrambe le maglie, ma non nascondo che sono più affezionato alla Fiorentina. I viola negli anni sono andati un po’ già a livello di prospettive e ambizioni sono sempre stati abituati a competere per traguardi importanti, ma in passato anche il Genoa ha avuto in squadra campioni come Milito e Thiago Motta. Prevedo una gara molto tosta, una finale, perché il Genoa deve solo vincere e la Fiorentina è ferita da un punto di vista psicologico. La squadra che sarà più pronta a livello mentale si salverà".



Frey ha poi parlato della domenica altamente emotiva che vivrà il suo vecchio mister Cesare Prandelli: "L’ho avuto a Verona, Parma e Firenze: in pochi parlano di calcio come lui ma non basta solo questo a livello psicologico".



Un accenno infine ai due giovani colleghi attuali titolari dei pali viola e rossoblù: "Lafont e Radu in prospettiva futura sono entrambi promettenti ma dovranno dimostrare il loro valore. Domenica la loro sarà una bella sfida, dovranno essere decisivi”.