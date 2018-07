Il giocatore della Fiorentina Gerson si è presentato in conferenza stampa. Arrivato dalla Roma in prestito secco, il brasiliano ha dichiarato: "Mi scuso per ieri, ma sono dovuto tornare a Roma per un problema familiare. Sono contentissimo di essere alla Fiorentina, devo fare sempre meglio, allenarmi forte e fare il mio massimo. I due gol segnati al Franchi? Io cerco di fare sempre meglio. Come ruolo, mi metto a disposizione della squadra e del mister. L’offerta dell’Empoli? Quando ho saputo che c’era un’offerta della Fiorentina ho detto subito sì, c’è una grande squadra e un grande allenatore, sono contento di essere qui e spero che vada tutto bene. Prestito secco? E’ un accordo che hanno deciso le società, io devo solo pensare al campo e a fare bene, magari potrò restare anche di più, non lo so. Meglio esterno o interno? Sono a disposizione del mister, voglio solo aiutare la squadra. Un giocatore a cui mi ispiro? Ce ne sono molti, Ronaldinho, Robinho, Totti…”.