Rachid Ghezzal ha deluso alla Fiorentina, ora può andare via. Occhio all'Atalanta, perché è l’algerino (proprietà Leicester) l’ultima idea per aggiungere «pepe» all’attacco, o al centrocampo come vice-Gosens, visto che Arana è sempre più lontano, spiega La Gazzetta dello Sport.