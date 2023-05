Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Watford, è intervenuto a firenzeviola.it dove ha parlato dell'imminente sfida fra Fiorentina e West Ham: "Il West Ham non ha fatto una grande stagione, a dieci partite dalla fine stava lottando per la retrocessione. Questa è la Premier: una stagione puoi andare in Champions e quella dopo retrocedi. Rimane il valore tecnico. Moyes è una vecchia volpe e punterà tutto su questa partita. Hanno giocatori forti come Antonio e Benrahma o tecnici come Rice. Io penso che Fiorentina e West Ham abbiano avuto una stagione simile, anche se la Viola arriverà ottava, magari le aspettative erano un po' più alte. Il West Ham rimane comunque un avversario molto ostico".



COMMISSO - Queste proprietà vanno lasciate lavorare: trasmettono entusiasmo e Commisso ha anche possibilità economiche. In 4 anni raggiungere questi risultati mi riporta alla mente la Fiorentina dei tempi migliori. I tifosi sono molto attaccati al risultato della domenica, ogni tanto si dovrebbero staccare e pensare che la squadra è in buone mani