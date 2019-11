Alberto Gilardino, ex bomber della Fiorentina e del Parma, ha rilasciato una lunga intervista al corriere Fiorentino:

"​ Ribery? E’ sempre stato un giocatore incredibile. Averlo in squadra ti dà l’opportunità di essere sempre in superiorità numerica. E poi ti dà la palla gol, fa giocate straordinarie. E vederlo così a 36 anni mi fa molto piacere, vuol dire che è un professionista esemplare, che è venuto a Firenze con la testa e la mentalità giuste. Sono contento sia per la Fiorentina che i tifosi: possono godersi un grande calciatore. E’ merito di Commisso se è arrivato a Firenze. Castrovilli e Chiesa? Chiesa non è una novità, per Castrovilli si tratta del primo anno da protagonista in Serie A, può solo crescere e migliorare. E’ un giocatore che avevo già visto diverse volte alla Cremonese, ha un grande talento, mi è sempre piaciuto. Sono contento che in Italia stiano riaffiorando giocatori con queste qualità"