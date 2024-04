Fiorentina, Gilardino sorpassa Palladino nel casting per la panchina

Il casting per la panchina della Fiorentina, data per assodata la partenza di Vincenzo Italiano a partire dalla prossima stagione, sta sempre più assumendo i contorni di un thriller. Nella giornata di ieri era emerso, forte, il nome di Raffaele Palladino come tecnico in pole per raccogliere l'eredità di Vincenzo Italiano. Questa mattina la Gazzetta dello Sport spiega come il principale candidato a sedere sulla panchina viola sia un altro: Alberto Gilardino.Gilardino è considerato il tecnico ideale, come profilo, per andare a proseguire il percorso iniziato da Vincenzo Italiano nell'estate del 2021. L'attuale allenatore rossoblù, che a Firenze ha scritto pagine importantissime di storia gigliata, è in scadenza col Genoa e non si è sbottonato sulla possibilità di continuare in Liguria. Ecco perché la Fiorentina ci sta seriamente pensando.

Giovane e moderno

Si tratta di un profilo in rampa di lancio e in grado di portare idee in continuità con quelle dell'attuale tecnico, anche se non sarà facile raccoglierne l'eredità. Se poi nel frattempo Italiano dovesse anche riuscire a sollevare un trofeo sarebbe ancora più difficile. L'attuale allenatore del Genoa è in scadenza di contratto con il club ligure e ha nicchiato sul possibile proseguimento del rapporto con il Grifone, ma dopo la gavetta completata con il primo anno produttivo in A, ora potrebbe essere pronto per il salto. A livello di caratteristiche, insiste il quotidiano, Gilardino ha tutto ciò che piace alla dirigenza, anche se non mancano le alternative.