La Fiorentina ha deciso di sostituire Badelj con un solo giocatore con le sue caratteristiche, ma con tre nuovi calciatori multiruolo. Come racconta La Gazzetta dello Sport, i centrocampisti rimasti in rosa dalla passata stagione, ovvero Veretout, Benassi più l’uomo pronto a tutto Dabo, sono stati aggiunti Gerson (in prestito dalla Roma), Norgaard (in teoria il più simile a Badelj) e l’ultimo arrivato: Edimilson.