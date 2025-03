Fiorentina, giorni caldi per Commisso. SI decide anche il futuro di Kean

Getty

Tutta Firenze è rimasta piuttosto sorpresa quando, nella mattinata di ieri, la Fiorentina ha diramato un comunicato ufficiale in cui annunciava la presenza di Rocco Commisso in città pronto ad assistere alla sfida fra Fiorentina e Atalanta. L'ultima volta in città per il tycoon era stata a settembre, in occasione di Fiorentina-Lazio dopo la quale fece ritorno negli Stati Uniti.- Proprio come in occasione della fida coi biancocelesti, Commisso si è potuto godere un grande spettacolo dalla tribuna autorità del Franchi ma, adesso, sul suo tavolo ci sono diversi temi che dovrà affrontare. La presenza del patron è indicativa dell'intenzione di mostrare vicinanza alla squadra nel momento decisivo della stagione, ma anche quella di voler risolvere diverse questioni in ballo.

- Una di queste è quella relativa al mercato, rivela questa mattina La Nazione. In particolare, Commisso deciderà del futuro dei tanti prestiti dei giocatori che in questo momento ha in rosa la Fiorentina e, soprattutto, sul da farsi a proposito della clausola da 52 milioni presente sul contratto di