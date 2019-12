Si torna a parlare di Matteo Politano in ottica Fiorentina sulle pagine di Tuttosport, con l'ex Sassuolo che piace da tempo ai viola e già in estate c’era stato un corteggiamento all’Inter, poi il veto di Conte aveva di fatto chiuso ogni discorso. Secondo il quotidiano, però, la pista può tornare ad aprirsi qualora Marotta portasse in nerazzurro Giroud come vice Lukaku: l’attaccante del Chelsea ha già strizzato l’occhio al progetto di Suning, ma potrà arrivare solo in caso di una partenza. E i viola – che possono approfittare della situazione – restano più che mai alla finestra.