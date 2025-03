Fiorentina, gli occhi della Premier su Kean. Ma ci pensa anche il Napoli

Getty Images

Firenze si godeche oltre a cavarsela col microfono in mano (oggi è uscito ilnuovo singolo BOMBAY) sta vivendo una stagione stellare sul campo da calcio con la maglia della Fiorentina. FInora sono stati 23 i suoi goal complessivi fra viola e nazionali. Numeri clamorosi se ripensiamo all'ultimo anno in cui ha fatto segnare zero alle caselle dei goal e degli assist. E per il suo grande rendimento iniziano a circolare tante voci a proposito del suo futuro.Su di lui hanno messo gli occhi tre top team inglesi come Arsenal, Tottenham e Newcastle . Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria (voluta dal suo entourage) da 52 milioni di euro esercitabile nei primi 15 giorni del mese di luglio. M non solo, perché anche in Italia Moise piace parecchio e, si legge su La Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe farci un pensierino. Lukaku ha 32 anni e se gli azzurri dovessero vendere Osimhen a una cifra notevole potrebbero partire all'assalto. Ecco perché la Fiorentina sta valutando la situazione ipotizzando anche un rinnovo con aumento dell'ingaggio.