Come evidenzia La Nazione, l'addio di Nico Gonzalez alla Fiorentina si potrebbe concretizzare solo in due casi: se quei 30 milioni paventati dall'Inghilterra prendessero consistenza o se arrivasse un'offerta irrifiutabile dall'Arabia Saudita. In quel caso la Fiorentina potrebbe accettare e fiondarsi sul suo sostituto: Domenico Berardi .Ad oggi l'operazione è complicata, con la cessione di Gonzalez che diventerebbe fondamentale.