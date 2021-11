"È incredibile, sono 18 giorni che sono positivo, non capisco costa stia succedendo. Sono anche vaccinato, doppia dose". Nicolas Gonzalez, attaccante argentino della Fiorentina, ha parlato a Espn: "Sono triste, mi dispiace perché lavoro per questo, però devo stare tranquillo e pensare a recuperare. Ancora non so quando potrò tornare in campo. Quando mi negativizzerò mi manderanno a Roma a fare alcuni esami e controllare che tutto sia apposto".



ALVAREZ - Poi su Julian Alvarez, attaccante del River Plate obiettivo della Fiorentina: "​Lo vorrebbero tutti, no? Sta facendo molto bene, io e Martinez Quarta parliamo molto di lui a Burdisso. Proviamo a portarlo qua, però tutti lo vogliono. Anche la Juventus? È un tema complicato, dovrà prendere lui la miglior decisione per se stesso".