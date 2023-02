Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina, ha parlato così prima del derby contro l'Empoli: "Abbiamo fatto solo un allenamento e mezzo per preparare questa partita, ma l'abbiamo fatto bene - ha detto a Dazn -. Ora dobbiamo dimostrare in campo. Vediamo se riusciamo a vincere questo derby che per noi è troppo importante".