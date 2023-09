Nico Gonzalez e la Fiorentina avanti insieme. E' questo quanto filtra da Firenze, dove Rocco Commisso e la sua dirigenza sono decisi a premiare il nuovo numero 10 per non aver accettato la corte del Brentford in estate e aver trascinato la squadra di Italiano in questo inizio di stagione. L'argentino, al momento fermo per un infortunio di non grave entità patito a Genk in Conference League,



UNO PIU' UNO - Secondo Fabrizio Romano, il nuovo contratto passerà dal 2026 al 2027 alla voce scadenza, con in più un'opzione di rinnovo ulteriore per un anno portando l'accordo complessivo fino al 2028, quasi cinque anni per un matrimonio destinato a proseguire ancora, con adeguamento dell'ingaggio. Il che significa che, se altri assalti vorranno essere portati per prendere l'ex Argentinos Juniors, non saranno sufficienti i 40 milioni rifiutati una manciata di settimane fa.