Gonzalo Rodriguez, ex capitano della grande Fiorentina di Montella e Paulo Sousa, è stato intervistato da La Nazione, per parlare della situazione della viola:



CAMPIONATO - "Forzare la mano in una situazione così non va bene. Ogni calciatore vorrebbe tornare in campo domani, perché non accetterebbe che la classifica fosse annullata o decisa a tavolino. Ma ora è giusto così: lo stop è sacrosanto. E fino a quando non importa"



PEZZELLA - "Non lo conosco molto ma tramite amici ho saputo che sta bene, ha avuto solo la febbre a 38°C. Leggo che il suo futuro è in bilico ma penso che German sia un giocatore importante per la Fiorentina: ha esperienza, gioca in Nazionale (credetemi, non è facile) e traspare sempre la sua voglia di vincere. È importante che resti in viola".



FIORENTINA - "Quante cose sono successe in questi mesi: è stato un anno strano, con tanti cambiamenti. La gente aveva perso la voglia di andare allo stadio e penso che servisse un passaggio di proprietà. Per fortuna è tornato un grande ds come Pradè ma ora serve tempo per permettere a Commisso di far bene. I tifosi abbiano pazienza, verrà costruita una Fiorentina forte. Intanto mando un forte abbraccio a Firenze: ci rivedremo presto"