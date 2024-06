Fiorentina, Goretti in arrivo. L'ex dirigente approva: "Uno dei più preparati"

ex direttore generale della Fiorentina, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato del momento della squadra viola. Queste le sue parole: "Ottima la scelta di Palladino, è il profilo giusto per il futuro della Fiorentina. Lo vedo ambizioso e preparato per una piazza come Firenze. Non è una fotocopia di Italiano e non deve esserlo nell'idea continuativa. Palladino porterà il suo calcio, aprirà un nuovo ciclo e la considero una scelta perfetta. Serve adesso una disponibilità finanziaria importante per acquistare e tenere i migliori. Per alzare il livello serve comprare giocatori pronti, soprattutto per competere, poi come si sa a Firenze vince una solamente."

"Faccio i complimenti alla società per la scelta (sarà il nuovo direttore tecnico, ndr). È uno dei più preparati: profilo basso, parla poco e conosce tanti calciatori. Con Pradè formerà una bellissima coppia, il tempo di adattarsi."" Senza dubbio ci sono società più blasonate per i grandi attaccanti. A parità di offerte il calciatore sceglierà sempre il progetto che nel futuro gli garantirà di più. La Fiorentina dalla sua ha una proprietà forte, hanno ammesso di avere la disponibilità economica, magari uno dei grandi "ci casca" e viene a Firenze.