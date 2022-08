Benchè prima della chiusura della trattativa ci siano stati momenti critici, in cui tutto poteva saltare da un momento all’altro, l’operazione che ha aperto al passaggio di Bartlomiej Dragowski allo Spezia ha aperto un interessante canale di mercato tra i due club. Già l’arrivo di Melissano come direttore sportivo dei liguri, che fino a poco tempo fa faceva parte dello staff di Vincenzo italiano, aveva migliorato i rapporti tra i due club dopo l’affair Italiano della scorsa estate, ma adesso tra i due club sembra essere tornata finalmente la pace, una pace che si riversa poi sul mercato.



Secondo quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport il mercato tra le due squadre sembra non essere finito al solo portiere polacco. La dirigenza viola nelle scorse ore ha provato ad offrire ai liguri Marco Benassi, ormai ai margini del progetto, riscuotendo però solo risposte negative. Gotti non è interessato dall’ex Torino ma sarebbe pronto a fare follie per altri tre giocatori della Fiorentina. Stiamo parlando di Ranieri, Duncan e Zurkowski, per il cui lo Spezia ha chiesto informazioni ai viola: l’unico “incedibile” sembrerebbe essere il nigeriano.