La Fiorentina e il Torino sono interessate a Junior Messias, del Crotone. La trattativa potrebbe decollare a breve, scrive oggi La Nazione (Firenze), anche perché Vincenzo Italiano ha grande considerazione per il brasiliano. Sensi-Dragowski è uno scambio che non si farà, ma Fiorentina e Inter rimangono interessate a entrambi i giocatori in maniera slegata.



ALTERNATIVA - Proprio per via delle mire nerazzurre sul portiere polacco, i viola stanno monitorando la situazione di Gollini, adesso chiuso all'Atalanta da Musso e gradito anche alla Lazio.