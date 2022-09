Pochi minuti fa sono arrivate cattive notizie per Vincenzo Italiano e tutta la Fiorentina dal ritiro della nazionale marocchina. Dopo i tanti infortuni che hanno caratterizzato questo primo inizio di stagione, con quelli di Gonzalez e Milenkovic che hanno sicuramente avuto conseguenze sul gioco di squadra, il tecnico gigliato adesso trema: preoccupano le condizioni fisiche di Sofyan Amrabat.



Le notizie che arrivano è che il calciatore è alle prese con un piccolo infortunio e nei giorni scorsi non ha preso parte alle sedute di allenamento di squadra: il giocatore della Fiorentina è arrivato in ritiro con un infortunio muscolare alla coscia. Secondo il programma di recupero fissato dallo staff medico il giocatore dovrebbe rientrare regolarmente in gruppo nel giro di massimo tre o quattro giorni.



Il medico del Marocco Abdel-Razzaq Hefti nelle scorse ore ha parlato per fa luce sulle condizioni dei tanti acciaccati: “In effetti ci sono alcuni infortuni, ma sono come quello del portiere Yassine Bounou, di Sofyan Amrabat e di Noussair Mazraoui, che si è infortunato a livello della caviglia. Gli infortuni di questo trio non sono motivo di particolare preoccupazione, ma non parteciperanno durante i primi tre giorni all’allenamento della squadra. Dobbiamo prendere le nostre precauzioni affinché tutto vada bene”.