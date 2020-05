Continua a migliorare la situazione in casa Fiorentina, che dopo i risultati dei tamponi degli scorsi giorni, ha avuto delle nuove buone notizie. I primi esami avevano sottolineato come fossero tre i calciatori ancora positivi al Coronavirus, ma come raccolto da Calciomercato.com, nuovi accertamenti hanno evidenziato come due ragazzi siano guariti. Ieri, infatti, i giocatori della Fiorentina si sono sottoposti nuovamente ai tamponi e ai test sierologici, che hanno evidenziato le nuove guarigioni.