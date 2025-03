Fiorentina, Gudmundsson convocato dall'Islanda dopo un anno

Getty Images

E' arrivata la, il numero 10 e attaccante della Fiorentina che non veniva chiamato da un anno a causa del processo privato che lo sta ancora riguardando in patria. La sentenza sul ricorso è prevista in estate, dopo la fine della stagione. Intanto il nuovo ct Arnar Gunnlaugsson lo ha incluso nella lista per le prossime gare di Nations League contro il Kosovo il 20 e il 23 marzo."Sono davvero entusiasta per ciò che ci attende nelle prossime settimane, mesi e anni con la selezione islandese. Credo che abbiamo una squadra giovane con il potenziale per arrivare lontano. Giocatori come Oskarsson, Haraldsson, Gudjohnsen e Johannesson stanno già dimostrando un alto livello di qualità e rappresentano un futuro promettente. Ora disponiamo anche di un ottimo allenatore. Se riusciremo a collaborare e a far emergere il carattere vichingo che ci contraddistingue, penso che potremo ottenere risultati importanti".

- "Credo che tutti in squadra siano molto soddisfatti della sua scelta come allenatore della nazionale. Negli ultimi anni, ha ottenuto grandi successi con il Víkingur Reykjavík, portando il club a un livello superiore. Siamo davvero felici di averlo con noi. Il suo modo di intendere il calcio e la mentalità che trasmette mi fanno credere che possiamo ottenere risultati positivi".- "E' splendido riaverlo con noi. Ha disputato un'ottima gara contro il Napoli. Quando l'ho visto infortunarsi qualche settimana fa, ero preoccupato, ma ci ha rassicurati sul fatto che sarebbe stato pronto, e lo è stato prima del previsto. Finora ha avuto un buon minutaggio, in Conference League vedremo una bella sfida contro Ingason (difensore del Panathinaikos, ndr)"