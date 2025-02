Fiorentina, Gudmundsson e Adli ancora ai box. Cose filtra in vista dell'Inter

Getty Images

Quella di ieri è stata una vera e propria apoteosi per la Fiorentina, che ha travolto l'Inter con un secco 3 a 0 allo stadio Franchi. Ma al di là del risultato, a far notizia sono state soprattutto le condizioni con cui i viola sono riusciti a trovare la vittoria. Perché oltre ai tanti nuovi acquisti, che la Fiorentina non ha potuto schierare, Palladino ha dovuto rinunciare anche ad, quest'ultimo fermato all'ultimo per colpa di una tonsillite. resta da capire se i due riusciranno a recuperare per il rematch della sfida previsto per lunedì al Meazza.

Entrambi i giocatori, quest'oggi, non hanno partecipato alla sessione d'allenamento prevista per il pomeriggio.patita in allenamento e la sua presenza è a fortissimo rischio per la sfida di lunedì. Diverso il discorso di Gudmundsson. L'islandese, come detto, non si è allenato, ma le sue condizionie dovrebbe regolarmente recuperare per lunedì prossimo. Di più se ne saprà nei prossimi due allenamenti, previsti per il fine settimana.

Nel frattempo, prosegue anche il lavoro di recupero per Pablo Marì, arrivato a Firenze con un infortunio ancora da smaltire. Il ragazzo sta man mano recuperando la condizione fisica e ci si aspetta che possa tornare in tempi relativamente brevi, sebbene la sua presenza a San Siro non sembri oggi una possibilità concreta.