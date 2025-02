Fiorentina, Gudmundsson frenato dagli infortuni. Il club potrebbe non riscattarlo

Getty Images

Sembra vivere un autentico calvario Albert Gudmundsson da quando è arrivato alla Fiorentina. Prima il problema al polpaccio portatosi dietro dal Genoa, poi l'infortunio alla coscia che lo ha tenuto fuori oltre un mese da ottobre, infine la tonsillite e la botta alla schiena che lo ha costretto al cambio dopo essere subentrato nella sfida persa col Como domenica. Risultato? Gudmundsson ha saltato 15 delle 34 partite stagionali in una stagione che, purtroppo per la Fiorentina, non lo sta vedendo protagonista.- Discorsi, questi, che sta facendo anche la Fiorentina nella stanza dei bottoni del Viola Park. Perché Gudmundsson è in questo momento ancora un calciatore di proprietà del Genoa. I viola hanno speso 8 milioni per il prestito oneroso e dovrebbero pagarne 17 per un riscatto che, scrive La Nazione, oggi non sembra così scontato. In casa gigliata sta montando un certo malcontento e, si legge, se la sua condizione legata alla forma fisica non migliorerà è possibile che la Fiorentina decida di farlo tornare al Genoa senza far scattare l'opzione di riscatto.

