Fiorentina, Gudmundsson in bilico. Il ds del Genoa Ottolini: "Può tornare da noi a luglio"

Getty Images

sta vivendo una stagione a dir poco travagliata. L'ultimo infortunio, una frattura al coccige, lo terrà lontano dai campi per oltre un mese. Si tratta di uno stop che si va ad aggiungere agli altri che lo hanno fatto essere assente a circa la metà delle partite stagionali. E pensare che la Fiorentina faceva e fa grande affidamento su di lui dato che, se dovessero scattare tutti i bonus per il suo riscatto dal Genoa, diventerebbe l'acquisto più oneroso nella storia del club. In questo momento, però, la sua permanenza alla Fiorentina è quanto mai in dubbio. E a confermarlo è il ds del Grifone marco Ottolini ai microfoni de Il Secolo XIX.

- "Per Gudmundsson mi dispiace perché qui in due anni e mezzo non ha praticamente avuto problemi. Mi dispiace, con Albert a volte ci sentiamo e mi auguro risolva tutto. La Fiorentina ha la possibilità di riscattarlo, non l’obbligo.."