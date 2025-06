Fiorentina, Gudmundsson non sarà riscattato. E' stato proposto al Milan e alla Roma

. Entro la metà della prossima settimana è previsto un incontro con il Genoa: nel clan viola si valuta il rinnovo del prestito oneroso.La prima stagione a Firenze di Gudmundsson non è stata in linea con quelle che erano le grandi aspettative: 6 in 24 presenze in serie A, appena 2 in 8 presenze in Conference League.. Ma i dubbi viola dipendono sopratutto da una vicenda giudiziaria nel suo Paese (la sentenza definitiva è prevista non prima del prossimo ottobre).Albert è un giocatore polivalente, un “10” decisivo che in passato aveva sfiorato l’Inter.. Gudmundsson ha un buon mercato in Serie A ed è destinato a rimanere nel nostro campionato, che sia Fiorentina o meno.. Al club rossonero è stato proposto il 28enne trequartista islandese a condizioni vantaggiose: il Genoa sarebbe felice di fare un’operazione con il Milan. Al momento però la risposta è stata fredda, se ne riparlerà eventualmente più avanti.