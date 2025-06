Fiorentina, Gudmundsson: "Potrei rimanere ma non dipende da me. Il mio agente sa cosa voglio fare"

Getty Images

Al centro di tante voci di mercato per un riscatto ancora in bilico,ha parlato in un'intervista a iPaper dove si è esposto fra presente e futuro, con la Fiorentina che ancora deve decidere a proposito del suo riscatto: "Mio padre ha sempre sperato che potessi amare il calcio, quindi abbiamo iniziato presto… ed eccomi qui. Non definirei la mia famiglia celebre in Islanda. Di solito lì la gente è tranquilla, non si accalca intorno agli sportivi come succede altrove. Forse ti chiedono una foto, ma niente di più. Il mio bisnonno? Siccome aveva giocato nell’Arsenal, guardavamo le loro partite. Da piccolo seguivo tutte le partite dell’era Wenger. Dominavano, poi un po’ meno, ma giocavano un calcio bellissimo e io adoravo quello stile. Non direi che voglio copiare la sua carriera. Non è che voglio giocare in Inghilterra o in Francia solo perché lui lo ha fatto. Mi piace la Premier League, è per quello che voglio arrivarci. È il mio percorso, non il suo."

"Mi stavo rimettendo in forma, poi mi infortunavo di nuovo, era un ciclo continuo. Avrei voluto giocare una stagione intera. Potrei restare, ma non dipende da me. Tocca a loro decidere se tenermi o no. So che ci sono interessamenti. Leggo le notizie come qualsiasi altro tifoso, perché anch’io sono un appassionato. Alcune sono ca**ate totali, altre vere. Ma non mi faccio illusioni finché non c’è niente di concreto."- "La Premier League mi interessa tantissimo. È il campionato migliore al mondo. Spero davvero di giocarci un giorno. Il ritmo, la velocità, la passione. Gli stadi sempre pieni, i tifosi vicinissimi al campo… puoi sentire l’atmosfera anche solo guardandolo in TV. Chiunque può battere chiunque. È imprevedibile, ed è questo che lo rende un campionato spettacolare. Futuro? Ovviamente è strano non sapere cosa succederà nelle prossime settimane. So come gestirla: restare calmo e fidarmi degli altri. Il mio agente sa bene in quali Paesi e club voglio andare. Penso sia evidente che mi piacerebbe restare in Italia o andare in Inghilterra. Se arrivassero proposte interessanti da altri Paesi, ci darei comunque un’occhiata, ma il mio agente sa dove deve restare il mio focus.”