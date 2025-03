Fiorentina, Gudmundsson: "Stagione di alti e bassi, ma ora sono al top. A Firenze manca solo il mare"

Getty Images

ha parlato in un'intervista rilasciata ai colleghi di livey.events dove ha parlato della prima stagione con la maglia gigliata: "Un po' di alti e bassi in questo primo anno, ho avuto tre/quattro infortuni che mi hanno tenuto lontano dal campo per diverse settimane. Sono molto motivato di aiutare la squadra nell'ultima parte della stagione"- "È sempre un processo adattarsi a un nuovo gruppo. È importante avere una buona connessione in campo. Fin dall'inizio sono stato accolto bene dallo staff e dal tecnico"

"Beh, molte, soprattutto sugli obbiettivi e aspettative. È normale che a Genova la situazione sia più tranquilla. La Fiorentina viene da tre finali perse, e ha tanta voglia di vincere"- "Si, sono stato molto sfortunato quest'anno. Fanno parte del gioco però, quindi le più grandi sfide hanno bisogno di un grande impegno. Ora sono tornato in campo e sono al top""David è un bravissimo ragazzo e una persona umilissima, parliamo di tutto. Ha giocato undici anni allo United e ha vinto tanti titoli. È il portiere più forte con cui abbia mai giocato ed è bellissimo condividere il campo con lui. È un top"

"Sono entrambe bellissime città. A Firenze c'è più vita, buoni ristoranti e tanta storia. L'unica cosa che manca a Firenze e non a Genova è il mare. Essendo islandese, non vedere il mare un po' mi manca"